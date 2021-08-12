本港今年年中人口減8.7萬人

統計處今日亦發表最新數字，今年年中本港人口的臨時數字約為739萬人，與去年年中人口約748萬人相比，減少87100人，跌幅為1.2%，同期有89200人移離本港。

2020-21年報顯示，年度內該局向作出虛假陳述的強積金計劃成員發出合共156張傳票，按年度增加76宗或95%。

截至今年3月底，強積金計劃總淨資產值為11,692.9億元，當中64%（7,455億元）為強積金供款（已扣除提取款額），其餘36%（4,237.9億元）為投資回報。自強積金制度實施以來的年率化淨回報為4.9%（已扣除費用及收費），高於同期1.8%的通脹率。

截至今年3月底，可扣稅自願性供款帳戶逾5.3萬個，總供款額超過39億元。約250萬個強積金帳戶（佔總數約24%）投資於預設投資策略成分基金，其資產值達722.3億元，佔強積金總資產值逾6%。

在保障計劃成員利益方面，積金局於年內為超過10萬名受影響僱員討回近2億元強積金拖欠供款，創下十年來討回欠款金額的最高紀錄。

積金局年內巡查了約900間僱用機構，就拖欠供款個案發出超過30萬份徵收附加費通知書，調查了超過4.5萬宗個案。另外，向涉嫌違例僱主及有限公司董事或管理人員發出逾600張檢控傳票，並向屢次拖欠供款的僱主發出40份罰款通知書。

另外，年報顯示，積金局截至今年3月31日止年度，虧絀1.17億元，按年減少69.5%。

其他報道

中移動﹕「共建共享」計劃延緩上半年資本投入 料年底前完成「回A」

金朝陽發盈警 料中期轉蝕逾3.5億

路透社：美斯轉會PSG 轉會費包括加密貨幣「PSG Fan tokens」

Atome與本港300家商戶合作 開業首半年業務增長4倍

阿里高管因性侵事件引咎辭職 由合伙人俞永福接任

宏利香港：港人對退休產品需求勁 對保單逆按揭認證壽險銷情樂觀

太古：陸續出售太古城車位等非核心資產 集中發展三大核心業務

【有片：淘寶圖】債息升道指破頂 短吸相關ETF

惠理集團半年多賺67% 不派中期息

萬洲：中期少賺2% 息0.05元 萬隆辭任行政總裁

利亞零售半年核心多賺1.2倍 中期息削67%

港鐵中期轉虧為盈賺26.73億元 派中期息0.25元

恒指收市跌142點失20天線 成交見近2個月最少 北水終止連續4日流入

呂志和：冀銀娛下半年派息

先瑞達醫療首日招股 入場費約2.4萬元

彭博社：恒大獲至少3間銀行延期還款 省政府出手協調化解風險

銀聯推本地跨行QR Code提款 首階段覆蓋近1000部自動櫃員機