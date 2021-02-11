百度上季Non-GAAP多賺5%勝預期
文章日期：2021年8月12日 18:07
百度（9888）收市後公布上季業績，截至今年6月底止，總收入按年增加20%至313.5億元（人民幣，下同）；非公認會計準則（Non-GAAP）經調整淨利潤按年升5%至53.59億元，兩項表現均勝市場預期。經調整EBITDA為72.95億元，按年增加4%。百度今天收報159元，跌2%。
期內，歸屬百度的淨虧損為5.83億元，包括長期投資公允價值虧損31億元，而今年第一季則錄得公允價值收益237億元，兩者均主要與對快手（1024）長期投資按市價計量的調整有關。快手今年上市以來，股價一度飆升至417.8元，不過在本月已跌穿100元水平，今天微跌.02%至84.1元。
無人車業務方面，集團6月推出Apollo的第5代共享無人車，其每英里成本下降60%。期內，Apollo Go服務擴展至其第四個營運城市廣東廣州，為公眾提供4.7萬單出行服務，按季增長200%。
集團公布，首席財務官余正鈞同時已獲委任為公司首席戰略官，並將負責企業戰略及業務發展，將向百度CEO李彥宏報告。而余正鈞將繼續擔任首席財務官，直至委任新首席財務官為止。
對於今季的財務預測，集團指出，假設百度核心收入同比增長9%至20%，預期收入將介乎306億元至335億元之間，同比增長8%至19%。不過內地的新冠疫情仍在不斷變化，業務可見度有限，集團強調上述預測反映當前及初步的看法，受重大不確定因素影響。
其他報道
中移動﹕「共建共享」計劃延緩上半年資本投入 料年底前完成「回A」
路透社：美斯轉會PSG 轉會費包括加密貨幣「PSG Fan tokens」
宏利香港：港人對退休產品需求勁 對保單逆按揭認證壽險銷情樂觀