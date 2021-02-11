由於港鐵與合作的發展商新世界發展（0017）之間有合作發展協議，鄧智輝指出，內有清晰條款確定分工，但是基於有保密條款，他不能夠透露最終如何跟進賠償的問題。商場部份招租目前只處於初期階段，他們會依原定計劃去行事。

至於在商場業務方面，鄧智輝指出，自港府推出電子消費券後，商場人流顯著增加，但是現時未有數據顯示當中帶動多少生意。始終香港目前未有遊客來訪，影響到商戶承租新舖位及擴張業務方面變得保守，因此商場租金有下調壓力。他期望落實通關後，助業務回復正常。同時港鐵自去年2月至今一直有向租戶提供減租，就算近期本地消費有回復跡象，但是以他所見和2018年差距仍大，因此有需要繼續維持對中小租戶的減免措施，要求減少協助的個案情況未見大幅增加。

今年售樓入賬方面，鄧智輝預期，在下半年日出康城第7及第9期的售樓收益可望入賬，同時會在未來12個月，推出東涌牽引配電站、百勝角通風樓及東涌東三個項目招標，料涉及共4100個單位。東涌東項目則會視乎與政府的協議落實延線時去推進。

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