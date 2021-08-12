中移動「共建共享」計劃延緩上半年資本投入 料年內完成「回A」
文章日期：2021年8月12日 17:58
中國移動（0941）上半年資本開支按年跌14.8％至860億元，集團執行董事兼董事長楊杰評論，期內的投資屬「正常表現」，上半年完成近47%的資本投入，並未有受到晶片短缺等因素影響，但與中國廣電的「共建共享」計劃需要透過雙方磨合，令投資出現「延緩」，影響上半年資本投入，該情況會在下半年漸趨明朗。對於記者多次問及「共建共享」所節省金額，楊杰表示，「不好透露節省金額」，但強調有利節省開支。楊杰談及「回A」的進度，集團下半年加快「回A」的進度，預料今年年底前順利完成「回A」程序。他續指，「回A」募集資金將用於技術研發及生態構建等，認為中移動客戶市場於內地，回A後可令資本、客戶市場共享成長，並可更好推進公司轉型發展，同時透過引入戰略投資者可令生態健康發展。
中移動上半年累計開通50.1萬個5G基站，預計今年年底能完成70萬個5G基站的目標。上半年5G ARPU（每月每戶平均收入）達88.9元，4G轉5G客戶ARPU提升10.0%。楊杰表示，今年是5G投入和建設的高峰期。對於派息方面，楊杰表示，下半年維持與上半年相若增長幅度的派息政策，又承諾日後仍會維持該趨勢。他又指，若集團業務保持良好增長和利潤良好增長，每年的派息率都會增長。
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