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中移動「共建共享」計劃延緩上半年資本投入 料年內完成「回A」

文章日期：2021年8月12日 17:58

中國移動（0941）上半年資本開支按年跌14.8％至860億元，集團執行董事兼董事長楊杰評論，期內的投資屬「正常表現」，上半年完成近47%的資本投入，並未有受到晶片短缺等因素影響，但與中國廣電的「共建共享」計劃需要透過雙方磨合，令投資出現「延緩」，影響上半年資本投入，該情況會在下半年漸趨明朗。對於記者多次問及「共建共享」所節省金額，楊杰表示，「不好透露節省金額」，但強調有利節省開支。楊杰談及「回A」的進度，集團下半年加快「回A」的進度，預料今年年底前順利完成「回A」程序。他續指，「回A」募集資金將用於技術研發及生態構建等，認為中移動客戶市場於內地，回A後可令資本、客戶市場共享成長，並可更好推進公司轉型發展，同時透過引入戰略投資者可令生態健康發展。