中移動上半年累計開通50.1萬個5G基站，預計今年年底能完成70萬個5G基站的目標。上半年5G ARPU（每月每戶平均收入）達88.9元，4G轉5G客戶ARPU提升10.0%。楊杰表示，今年是5G投入和建設的高峰期。對於派息方面，楊杰表示，下半年維持與上半年相若增長幅度的派息政策，又承諾日後仍會維持該趨勢。他又指，若集團業務保持良好增長和利潤良好增長，每年的派息率都會增長。

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