PSG在一份聲明中表示，美斯的「歡迎禮包("welcome package")」或簽約費中包含的代幣由 Socios.com 提供，他們是球會的粉絲代幣提供商。PSG未有交代交易中有多少百分比的代幣，但表示他收到了「大量」。 PSG亦沒有透露整體財務方案。

Fan tokens 是一種加密貨幣，允許持有者對與其球會相關的大多數次要決定進行投票。今年推出代幣的球會包括英超冠軍曼城和意大利的 AC 米蘭。

Fan tokens就如其他加密貨，亦可於市場上交易，同樣亦面對價格大幅波動的情況。PSG表示，美斯轉會傳聞出現後，其Fan tokens的交易量大幅上升，在落實交易前的日子，其成交金額已超過12億美元。

路透報道，$PSG Fan tokens 的市值約為5200萬美元，在短短五天內飈升130%以上，原因是人們猜測美斯將加盟，其價格曾達到60美元以上的歷史新高。根據 CoinMarketCap 網站的數據，它們最後下跌了10%，至40美元左右。PSG Fan tokens現報40.29美元，跌7.79%。

其他報道

金朝陽發盈警 料中期轉蝕逾3.5億

Atome與本港300家商戶合作 開業首半年業務增長4倍

阿里高管因性侵事件引咎辭職 由合伙人俞永福接任

宏利香港：港人對退休產品需求勁 對保單逆按揭認證壽險銷情樂觀

太古：陸續出售太古城車位等非核心資產 集中發展三大核心業務

【有片：淘寶圖】債息升道指破頂 短吸相關ETF

惠理集團半年多賺67% 不派中期息

萬洲：中期少賺2% 息0.05元 萬隆辭任行政總裁

利亞零售半年核心多賺1.2倍 中期息削67%

港鐵中期轉虧為盈賺26.73億元 派中期息0.25元

恒指收市跌142點失20天線 成交見近2個月最少 北水終止連續4日流入

呂志和：冀銀娛下半年派息

先瑞達醫療首日招股 入場費約2.4萬元