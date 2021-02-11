路透社：美斯轉會PSG 轉會費包括加密貨幣「PSG Fan tokens」
文章日期：2021年8月12日 17:48
路透社引述消息報道，阿根廷球星美斯轉會巴黎聖日耳門(PSG)，轉會費當中原來包括一大筆的加密貨幣「Fan tokens」。
PSG在一份聲明中表示，美斯的「歡迎禮包("welcome package")」或簽約費中包含的代幣由 Socios.com 提供，他們是球會的粉絲代幣提供商。PSG未有交代交易中有多少百分比的代幣，但表示他收到了「大量」。 PSG亦沒有透露整體財務方案。
Fan tokens 是一種加密貨幣，允許持有者對與其球會相關的大多數次要決定進行投票。今年推出代幣的球會包括英超冠軍曼城和意大利的 AC 米蘭。
Fan tokens就如其他加密貨，亦可於市場上交易，同樣亦面對價格大幅波動的情況。PSG表示，美斯轉會傳聞出現後，其Fan tokens的交易量大幅上升，在落實交易前的日子，其成交金額已超過12億美元。
路透報道，$PSG Fan tokens 的市值約為5200萬美元，在短短五天內飈升130%以上，原因是人們猜測美斯將加盟，其價格曾達到60美元以上的歷史新高。根據 CoinMarketCap 網站的數據，它們最後下跌了10%，至40美元左右。PSG Fan tokens現報40.29美元，跌7.79%。
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