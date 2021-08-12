宏利香港：港人對退休產品需求勁 對保單逆按揭認證壽險銷情樂觀
文章日期：2021年8月12日 17:39
宏利香港上月底推出「優越終身保」、「卓越終身保」兩個新壽險產品，以及「摯無憂危疾附加保障」，宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道稱，至今市場反應良好，對新產品銷情樂觀。兩個新壽險產品符合保單逆按揭計劃資格，紀表示，很多客戶對此特點感興趣。
宏利香港下周公布次季銷售數字，紀認為上半年退休產品需求強勁，港人對退休、健康保障的意識前所未有地高，此反映於該公司生意的韌性，不論是代理人增長或核心盈利增長方面。
另外，宏利今年6月底至7月初網上訪問1034名市民，54%人認為自己在退休時將會有被動收入，當中最多人認為的被動收入來源為高息股票、年金、收益基金及物業投資的租金收入，而他們一般認為被動收入可覆蓋平均45%的退休支出。
受訪市民首三大財務目標依次為「為退休而儲蓄」、「為應付不時之需（緊急情况）而儲蓄」、「為應付可能出現的重大醫療開支而儲蓄」。30%人列「為退休而儲蓄」為首要財務目標。
調查顯示，受訪者平均理想退休年齡為62歲，58%已開始籌劃退休的受訪人士有信心可於理想目標年齡退休，而尚未開始籌劃退休的受訪者則有29%對此有信心。
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