太古：陸續出售太古城車位等非核心資產 集中發展三大核心業務
文章日期：2021年8月12日 17:19
太古系今日公布業績，集團主席施銘倫於電話會議中表示，預計早前出售旗下聯合船塢50%股權之交易將於下半年完成，集團未來亦會繼續出售鰂魚涌太古城車位等非核心資產。
對於零售走勢，太古地產（1972）行政總裁白德利指，由於本港零售主要依賴遊客生意帶動，但各地通關時間仍然未落實，相關市場仍然充滿不確定性，現時預測未來市況屬言之過早。不過，近期在政府消費券刺激下，零售數據有輕微回升，故對市場仍然維持正面態度。
至於商廈租金，白德利預料，本港辦公室租金短期內仍然持續疲軟，但認為香港在大灣區作為全球金融中心的角色下，對集團相關業務表現有信心。
土地儲備方面，白德利稱，集團現時重建多個本港土地儲備，尤其在住宅板塊方面土儲日漸增加，包括灣仔星街Eight Star Street預售表現理想，另集團於柴灣、黃竹坑、鰂魚涌等亦有多個項目儲備。他續指，太古（0019）早前在內地投資兩項醫療保健項目，集團認為相關板塊發展潛力龐大，未來將積極尋求相關併購機會。
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