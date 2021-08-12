對於零售走勢，太古地產（1972）行政總裁白德利指，由於本港零售主要依賴遊客生意帶動，但各地通關時間仍然未落實，相關市場仍然充滿不確定性，現時預測未來市況屬言之過早。不過，近期在政府消費券刺激下，零售數據有輕微回升，故對市場仍然維持正面態度。

至於商廈租金，白德利預料，本港辦公室租金短期內仍然持續疲軟，但認為香港在大灣區作為全球金融中心的角色下，對集團相關業務表現有信心。

土地儲備方面，白德利稱，集團現時重建多個本港土地儲備，尤其在住宅板塊方面土儲日漸增加，包括灣仔星街Eight Star Street預售表現理想，另集團於柴灣、黃竹坑、鰂魚涌等亦有多個項目儲備。他續指，太古（0019）早前在內地投資兩項醫療保健項目，集團認為相關板塊發展潛力龐大，未來將積極尋求相關併購機會。

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