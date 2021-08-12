期內，管理費收益約5.019億元，按年跌3.4%，表現費收益9134.3萬元，按年大增約487%，認購費收益約1.146億元，按年增157%。

截至今年6月底，集團管理資產為129.85億美元（約1012.83億港元），較去年底少8.34%；今年上半年集團錄得贖回淨額16.75億美元。

集團表示，全中國債券基金在今年6月獲證監會註冊，集團現正籌備，並計劃今年下半年向巿場推廣這基金。本年度餘下時間，集團計劃在現有的產品系列中新增更多策略，包括主題投資產品及固定收益策略。

集團指，下半年環球部分地區經濟已開始逐步復蘇，然而持續的地緣政治緊張局勢、通脹壓力進一步增加、對增長放緩的擔憂、以及持續的大流行疫情風險或將削弱投資者情緒。

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