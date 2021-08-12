另外，公司亦公布，萬隆已辭任行政總裁，但留任執行董事、董事會主席。執行董事郭麗軍已獲委任為行政總裁。萬宏偉獲委任為執行董事兼董事會副主席。郭麗軍辭任首席財務官，甄錦燕獲委任為首席財務官。

萬隆確認與董事會及公司高級管理層並無意見分歧，且並無有關其辭任行政總裁的事宜須提請公司股東注意。通告特別指出，「於任職行政總裁逾7年期間，萬先生恪盡職守，勤勉盡職，故董事會謹此就萬隆對公司發展作出的莫大貢獻致以衷心謝意」。

業績方面，肉製品的銷量上升2.5%至161.4萬公噸，收入上升10.8%至64.64億美元，經營利潤為8.16億美元，較比較期間提高17.6%。在中國，由於消費市場保持穩定，回顧期間的銷量略為上升0.3%。

豬肉於回顧期間的收入與比較期間持平。經營利潤於回顧期間大幅減少71.1%至7,700萬美元。其中，內地經營利潤下跌32.0%，主因當前市價，錄得庫存減值。美國亦轉蝕1,700萬美元，去年同期為經營利潤9,600萬美元。該虧損主要來自屠宰，原因是生豬成本的增幅高於豬肉價值，以及勞工短缺導致生產效率降低，這兩項因素的負面影響超過新冠病毒相關開支的減少。

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