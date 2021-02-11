期內，經常性業務利潤則大增110.6%至9.12億元。物業發展利潤則下跌39.5%至31.47億元，投資物業重估虧損為13.86億元，較去年同期擴大虧損至76.8%。

港鐵表示，由於新冠病毒流行持續對香港業務造成不利影響，本地乘客量在今年上半年持續回升，而屯馬綫全綫已於今年6月通車，亦於5月獲政府邀請就洪水橋站進行詳細規劃和設計工作。港鐵指，香港物業發展利潤主要來自「日出康城」第八期，另已批出「港島南岸」第 五期和第六期新物業發展項目。

港鐵又指，在內地和國際的業務表現從新型冠狀病毒中有所回復，但回復程度有所不同，但會繼續推進內地的深圳地鐵十三號綫公私合營項目，並將於 2021 年 12 月開始接管瑞典 Mälartåg的服務。

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