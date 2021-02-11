恒指今早低開36點，高位升53點，午後跌幅擴大至跌274點，全日高低波幅328點。

恒指收市跌142點或0.53%，報26517點，成交金額1358億元，較上日減少11.5%，是6月28日1015.97億元成交後最少；國指跌82點或0.87%，報9465點。恒生科技指數收報6719點，跌1.49%。

藍籌23隻升，32隻下跌，3隻無升跌。創科實業（0669）升11.59%，收報161.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻52點；阿里健康（0241）跌4.4%，收報12.18元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.24%，收報91.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低47點。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.13元，升1.37%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報37.8元，跌11.48%。

北水南下合計淨流出1.01億元，終止連續4日流入。南水北上合計淨流出1.78億元人民幣，較上日減少93.67%，連續第2日流出，累計流出29.94億元。

午後消息股表現

彭博社：恒大獲至少3間銀行延期還款，省政府出手協調化解風險。恒大收報5.81元，跌8.21%。

財聯社：萬科（2202）、碧桂園暫已退出洽購恒大物業權益事宜。恒大物業（6666）收報6.85元，跌6.16%；萬科收報23.4元，跌1.47%；碧桂園服務（6098）收報62.65元，跌2.64%。

特步（1368）邀迪麗熱巴作代言人，推全新「半糖系列」女裝。收報11.94元，跌1.16%。

光大環境（0257）中期多賺28%，派中期息0.19元按年增36%。收報4.95元，升9.2%。

太古（0019）中期虧損收窄九成至7.92億元，中期派息增43%。太古收報49.55元，升1.33%。

太古地產（1972）半年基本溢利升兩成，派中期息0.31元。收報21.75元，跌1.81%。

華虹半導體（1347）半年多賺1倍，不派息，銷售收入創新高。收報47.55元，跌3.16%。

中移動（0941）半年多賺6%，中期息派1.63元。收報50.3元，跌0.3%。

銀河娛樂（0027）次季EBITDA按季升32%至11億元，不派息。收報49.25元，升0.92%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，李寧（2331）收報86.45元，跌0.06%；港鐵（0066）收報45元，升0.45%；萬洲（0288）收報6.36元，跌1.09%；百度（9888）收報159元，跌2.09%。

工信部加強智能網聯汽車產業監管。汽車股個別發展，吉利（0175）收報28.9元，升2.12%；比亞迪（1211）收報276.8元，升3.13%；廣汽集團（2238）收報7.3元，升6.73%；小鵬汽車（9868）收報161.7元，跌3.46%。

銀保監加強對保險科技平台的監察。眾安在綫（6060）收報37.8元，跌11.48%。

信通院：7月內地手機出貨量按年升28.6%。手機及手機設備股個別發展，鴻騰（6088）收報1.71元，跌1.16%；丘鈦（1478）收報13.24元，跌3.5%；舜宇（2382）收報222元，跌0.45%；高偉電子（1415）收報5.05元，跌2.13%；通達（0698）收報0.3元，升0.9%；瑞聲（2018）收報46.8元，跌0.74%；比亞迪電子（0285）收報40.35元，跌1.1%；信利國際（0732）收報2.92元，升9.36%；富智康（2038）收報1.08元，無升跌；小米（1810）收報26.3元，跌2.05%。

理想汽車（2015）上市，定價118元。收報117元，跌0.85%。

MSCI成分股調整，中軟（0354）、海豐（1308）、華寶（0336）納入，剔出東亞（0023）、久泰邦達（2798）。中軟收報15.48元，跌2.64%；海豐收報29.5元，升1.55%；華寶收報17.9元，跌5.99%；東亞收報13.22元，跌0.9%；久泰邦達收報1.9元，跌3.55%。

時代鄰里（9928）中期多賺82%，不派息。收報5.23元，跌2.79%。

富智康（2038）虧損收窄至2818.4萬元，不派息。收報1.08元，無升跌。

創科實業（0669）中期多賺58%，派息增六成至10.94美仙。創上市新高，見162元，收報161.8元，升11.59%。

永嘉集團（3322）發盈喜，料中期虧轉盈賺1500萬。收報0.32元，升6.67%。

中渝置地（1224）料中期虧轉盈，賺2.3億元。收報1.9元，無升跌。

恒大（3333）據報計劃出售恒大汽車（0708）部分資產，而非整體出售。恒大汽車收報12.92元，跌6.51%。

大生地產（0089）發盈喜，料中期轉賺1.6億。收報4.23元，無升跌。

上海復旦張江（1349）中期多賺1.25倍，不派中期息。收報4.59元，跌2.34%。

修身堂（8200）首財季收入升21%至3.49億。收報1.85元，跌2.63%。

上置集團（1207）發盈警，料中期虧損擴大至最多1.9億人幣。收報0.038元，跌5%。

保誠（2378）上半年轉蝕46億美元，持續經營業務利潤升64%。收報159.9元，升1.78%。

破頂股表現

破頂股包括，德信服務（2215）創上市新高，見3.55元，收報3.4元，跌2.02%；三巽控股（6611）創上市新高，見5.15元，收報5.13元，升5.77%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.72元，收報4.63元，升1.76%；環球新材（6616）創上市新高，見6.71元，收報6.71元，升3.71%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見4.09元，收報3.96元，升3.39%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.7元，收報0.58元，跌10.77%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；葉氏化工（0408）創52周高，見5.57元，收報5.53元，升2.22%；南方錳業（1091）創52周高，見1.75元，收報1.75元，升19.86%；中國能源建設（3996）創52周高，見1.38元，收報1.18元，跌8.53%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.14元，收報1.13元，升5.61%。

破底股方面

破底股包括，嘉和生物（6998）創上市新低，見12.06元，收報12.12元，跌3.5%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.6元，收報0.63元，無升跌；龍皇（8493）創上市新低，見0.15元，收報0.16元，無升跌；大家樂（0341）見52周低14.96元，收報15元，跌0.53%；太陽城集團（1383）見52周低0.365元，收報0.37元，無升跌。

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