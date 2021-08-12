呂志和指出，澳門的娛樂事業發展，近多年已不限於博彩，而是讓消費者舉家娛樂，已經轉型，跟過往不同。但是同時，各大博企在疫情期間收入下跌，既不能裁減當地員工下，唯有將業務、景觀項目及娛樂成份增加，提供更多設備，吸引更多遊人。近四至七年，澳門市場更增加很多中場發展，並且會提供可容納6.6萬人的場地，提供多些娛樂吸引更多遊人。澳門銀河三期發展進度有些拖慢，但是首幢新酒店會爭取於今年尾開業。副主席呂耀東補充，澳門銀河第三期在建期間，面對疫情同時，致影響進口勞工及建材，已盡量去做，冀明年初有部份第三期投入使用。第三、四期絕大部份主打非博彩項目，包括銀娛國際會議中心、演唱館、主題公園等更多新元素，不過，他認為，現階段說，何時回本則言之過早。

在開拓日本市場方面，呂志和稱，日本開拓綜合度假村方面受新冠肺炎疫情影響致進度被拖慢，銀娛並無退出，會依照原有方針及伙伴，繼續對參與當地市場感到興趣。至於到橫琴及大灣區發展，他說，橫琴的項目已計劃了很長時間，最終會配合區內如深圳及東莞等地發展。隨著內地有意將大灣區發展成中國的矽谷，他相信需時發展。澳門本地市場方面，他見到澳門政府保持工作，準備在下半年處理賭牌方面進行諮詢，並已有新聞顯示立法會刊發報告，但是他希望政府專心做好防疫及穩定疫情，再考慮其他事情，銀娛則會做好本份工作。財務總裁戴力弘補充，當前社會穩定最重要，並自願不裁減澳門員工, 銀娛會按照政府要求去做，並樂意支持澳門民生經濟發展。並自願不裁減澳門員工

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