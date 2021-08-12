先瑞達醫療招股期至下周二（17日），將於本月24日上市。該股的基石投資者有匯添富、CPE Investment Wu及中金公司等。據招股文件顯示，上市所得款項用途將會是32%分配予核心產品；23%予現有產品管線中餘下的24款產品；7%用於擴大生產能力及強化製造能力；24%予內部研發、合作、合併及收購、授權引進或股權投資等方式以擴大產品組合；8%營運資金及一般企業用途；以及6%償還來自硅谷銀行的貸款。

招股書亦顯示，截止今年3月底止，先瑞達醫療的股東應佔虧損錄得4,001.6萬元（人民幣，下同），收入為5,332萬元。

先瑞達醫療是一家內地創新醫療器械企業，以「介入無植入」為理念，提供多種血管疾病治療方案，研發了多款具有世界領先技術的介入醫療器械，尤其在藥物塗層球囊（DCB）以及血栓抽吸導管領域。集團暫有兩款DCB產品獲國家藥監局批准，分別適用於股淺動脈（SFA）及膕動脈（PPA）病變，以及BTK病變。

其他報道

銀聯推本地跨行QR Code提款 首階段覆蓋近1000部自動櫃員機

IFR：阿里巴巴支持的速騰聚創 擬明年IPO集資77億

特步邀迪麗熱巴作代言人 推全新「半糖系列」女裝

財聯社：萬科、碧桂園暫已退出洽購恒大物業權益事宜

內媒：字節跳動涉不正當競爭 賠償愛奇藝60萬人幣

傳網信辦調查滴滴高層 滴滴：不實信息

內房被打壓 時代鄰里：上半年母企貢獻新合約面積僅8.9%

財新：碧服、萬科、金茂為恒大資產潛在買家之一

【有片：選股王】科技股回升帶動大市向上 資源股中國鋁業偏強

蔚來汽車季度虧損收窄 因電動汽車需求反彈

光大環境中期多賺28% 派中期息0.19元按年增36%

太古中期虧損收窄九成至7.92億元 中期派息增43%

華虹半導體半年多賺1倍 不派息 銷售收入創新高