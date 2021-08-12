先瑞達醫療首日招股 入場費約2.4萬元
文章日期：2021年8月12日 15:51
內地醫療器械公司先瑞達醫療（6669）首日招股，合共發售6863.3萬股，當中近九成國際配售，近一成香港發售，每股發售價23.8元，每手1,000股，入場費約24,039.83元，預料最多集資16.33億元。該股聯席保薦人為摩根士丹利及中金公司。
先瑞達醫療招股期至下周二（17日），將於本月24日上市。該股的基石投資者有匯添富、CPE Investment Wu及中金公司等。據招股文件顯示，上市所得款項用途將會是32%分配予核心產品；23%予現有產品管線中餘下的24款產品；7%用於擴大生產能力及強化製造能力；24%予內部研發、合作、合併及收購、授權引進或股權投資等方式以擴大產品組合；8%營運資金及一般企業用途；以及6%償還來自硅谷銀行的貸款。
招股書亦顯示，截止今年3月底止，先瑞達醫療的股東應佔虧損錄得4,001.6萬元（人民幣，下同），收入為5,332萬元。
先瑞達醫療是一家內地創新醫療器械企業，以「介入無植入」為理念，提供多種血管疾病治療方案，研發了多款具有世界領先技術的介入醫療器械，尤其在藥物塗層球囊（DCB）以及血栓抽吸導管領域。集團暫有兩款DCB產品獲國家藥監局批准，分別適用於股淺動脈（SFA）及膕動脈（PPA）病變，以及BTK病變。
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