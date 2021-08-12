報道引述消息指，民生銀行（1988）、浙商銀行（2016）和浦發銀行近日通過恒大房地產項目的貸款展期申請。其中，浙商銀行已將恒大兩筆應於7月和8月到期的兩筆貸款展期至年底。

另外，報道亦引述消息指，中國當局要求恒大總部所在的廣東省政府制定計劃，幫助化解債務風險。消息指，當地政府會參與協調銀行、其他債權人及恒大資產的潛在買家的商討。

報道指，在廣東省政府協調下，最高人民法院上周指定廣州市中級人民法院實施集中管轄涉及中國恒大的案件。這一程序將防止地方法院應原告要求而凍結包括存款在內的恒大資產，由此將給恒大更多時間和空間來處置資產，有助化解風險。知情人士稱，恒大提出上述集中管轄案件的申請。

恒大、民生銀行、浙商銀行和浦發銀行暫未回應彭博尋求置評的請求。

早前傳出碧服（6098）等退出洽購恒大物業（6666），恒大曾跌最多10.43%，是2021年7月30日後最大跌幅，目前跌幅收窄至6.7%，報5.9元。

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