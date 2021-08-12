白錫洪、行政總裁兼執董王萌均表示，目前時代鄰里以自主外拓為先，併購為輔，故主力開拓原來存量的住宅小區，特別是非地產公司背景的項目，以及公建服務及城市服務部分，故對於房地產的調控影響，所受影響也是比較輕微。

王萌又指，鄰里仍會按年初目標發展，目標增長一半由單項目外拓貢獻，未來佔比還會再加大。而收購時則會更審時度勢，且對目標估值作出判斷，未有新併購指引。白錫洪則指，公司不會因「我有一點錢」就亂收購，而是希望尋找有質量的項目及業態，更重要是看到項目的未來及可塑性，包括在居住人口及未來對增值服務的貢獻等，在有限資源下為公司增值。

至於日前（8月10日）住建部發布通知，就《關於在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知（征求意見稿）》，白錫洪認為意見稿主要針對個別城市對城市更新的政策理解不到位及粗放的大拆大建、影響城市古貌及古建築等亂象，但並非否定或打壓城市更新政策，只是加強規範。

他指，母企時代中國在舊改、城市更新已有超過十年經驗，亦是專家，時代中國及時代鄰里亦非常守法經營，故對政策規範是歡迎的。

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