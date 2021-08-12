【有片：選股王】科技股回升帶動大市向上 資源股中國鋁業偏強
文章日期：2021年8月12日 12:41
恒指跌23點，收報26636點，成交金額724億元。美國通脹高企但勢頭受控，道指標普新高，納指下跌。港股今早窄幅上落，初段跌逾100點後，科技股回升帶動大市向上，美團（3690）較強升1.3%，騰訊（0700）在490元附近有初步阻力。港交所（0388）績後跌2.6%。
向好的是近期回落了的汽車股。比亞迪（1211）、長汽（2333）、吉利（0175）升3%至4%，而吉利近期更成了北水愛股。光伏玻璃股及半導體股則衝高回落，動力轉弱。績優股向好，創科（0669）上半年盈利及毛利率勝預期，股價升10.7%；信利（0732）發盈喜料多賺1.2倍，股價升6.4%。航運股亦強勢，中遠海控（1919）及太平洋航運（2343）分別升5.6%及4%。
美國疫苗股大跌，生物醫藥股整體受壓，港股也見生物B股沽壓沉重，藥明（2269）、百濟神州（6160）、信達（1801）跌幅介乎3%至7%。
資源股偏強。一方面是美國通過基建方案，同時全球經濟也一直偏強，加上來自電動車需求，有色金屬向好。但與上半年不同，當時是銅最強，現在則是鋁和鈷最強。走勢上，中國鋁業（2600）高位區間整固多時，一直沒有跟隨大市回落，今早再次嘗試突破阻力位再上。若成功破位再展升浪，有力挑戰2017年高位約7元水平。
張兆聰