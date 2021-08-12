太古中期虧損收窄九成至7.92億元 中期派息增43%
文章日期：2021年8月12日 12:33
太古A（0019）及太古B（0087）中午收市後聯合公布，截至今年6月底止中期業績，上半年虧損7.92億元，由去年同期77.37億元收窄九成。其中每股A股虧損0.53元，每股B股則虧損0.11元；A股及B股分別派中期息每股1元及0.2元。
集團中期收益為467.38億元，較去年上半年390.56億元，增加兩成。撇除兩個期內重大非經常性項目，集團今年上半年經常性基本溢利為7.86億元，而去年同期則為虧損1.23億元，按年轉虧為盈；主要由於可口可樂的溢利大幅增加、內地地產業務表現強勁，以及國泰航空（0293）虧損減少所致。
至於集團中期基本溢利則由去年虧損54.85億元，轉為今年上半年賺12.56億元，反映太古海洋開發集團及國泰航空的減值支出大幅減少，加上出售鰂魚涌太古城車位錄得收益。
按業務劃分，集團地產業務的經常性基本溢利按年持平，而內地投資物業於上半年錄得11.81億元物業估值收益淨額，另香港投資物業則錄34.33億元虧損。至於集團旗下可口可樂上半年溢利按年升55%，至14.71億元。國泰航空方面，中期虧損由去年99億元，減至76億元。
太古系股價今早於績前走勢強勁，其中太古A中午收升1.2%至49.5元，而太古B則升0.6%，中午收報8.18元。
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