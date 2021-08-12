毛利率24.2%，按年增長0.6個百分點，主要受惠於平均銷售價格上漲及產能利用率提升，部分被折舊費用增加所抵銷。期內溢利5,810萬美元，按年上半年增長1,350.4%。

資本開支由3.786億美元減至3.039億美元。月產能由201,000片增至268,000片8英寸等值晶圓。付運晶圓由986,000片增至1,399,000片8英寸等值晶圓。

存貨由2.265億美元增加至3.559億美元，主要由於客戶需求增加所致。

公司指，伴隨本土經濟加速復甦，家電、物聯網、工業控制等領域增長迅速，帶動公司MCU產品出貨量持續高速增長。產品方面，12英寸90nm eFlash MCU進入量產；55nm eFlash MCU開發一切順利，預計今年下半年進入量產；智能卡芯片逐步從8英寸升級至12英寸工藝平台並順利進入量產。受到TWS、手機、PC、智能音箱、車載電子等應用需求的不斷增長，在與客戶的共同努力下，公司12英寸工藝平台NOR Flash產品獲得長足的發展，逐漸成為公司營收的新增長點。

華虹半導體收報48.4元，跌1.43%。

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