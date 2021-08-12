恒指20天線爭持 半日跌23點 北水連續第5日流入 理想掛牌無升跌
文章日期：2021年8月12日 12:16
恒指20天線(26574.02點)爭持，今早低開36點，曾跌最多119點，低見26540點，高位升53點，高低波幅173點。科指則於10天線(6762.2點)爭持。內地續監管科企，科指跌幅較恒指大。北水連續第5日流入，近3個月首次。
恒指半日跌23點或0.09%，報26636點，成交金額724億元；國指跌31點或0.33%，報9516點。恒生科技指數收報6760點，跌0.88%。
藍籌31隻升，27隻下跌。創科實業（0669）升10.69%，收報160.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻48點；中生製藥（1177）跌4.09%，收報6.57元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.31%，收報188.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。
恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.32元，升3.74%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報38.15元，跌10.66%。
北水南下合計淨流入3.25億元，較上日減少94.24%，連續第5日流入，累計流入210.76億元；對上一次連續5日淨流入是2021年5月17日。南水北上合計淨流入11.63億元人民幣，終止連續1日流出。
理想汽車（2015）首日上市，稱不排除回A股。半日收報118元，無升跌。
恒大（3333）昆明多個項目停工，股價跌幅擴大，半日收報5.87元，跌7.27%。恒大系股份亦受拖累，據報計劃出售部分資產，而非整體出售的恒大汽車（0708）收報12.9元，跌6.66%。恒大物業（6666）收報7.04元，跌3.56%；恒騰（0136）收報4.77元，升0.42%。
工信部加強智能網聯汽車產業監管。車股個別發展，小鵬汽車（9868）收報163元，跌2.69%；吉利（0175）收報29.3元，升3.53%；比亞迪（1211）收報278.6元，升3.8%；廣汽集團（2238）收報7.41元，升8.33%；北京汽車（1958）收報2.93元，升4.64%。
彭博社：銀保監加強對保險科技平台的監察。眾安在綫（6060）收報38.15元，跌10.66%。
信通院：7月內地手機出貨量按年升28.6%。手機及手機設備股個別發展，雷蛇（1337）收報2.01元，升5.24%；鴻騰（6088）收報1.69元，跌2.31%；丘鈦（1478）收報13.1元，跌4.52%；舜宇（2382）收報222.8元，跌0.09%；高偉電子（1415）收報4.97元，跌3.68%；通達（0698）收報0.295元，跌0.78%；瑞聲（2018）收報47.35元，升0.42%；比亞迪電子（0285）收報40.85元，升0.12%；信利國際（0732）收報2.84元，升6.37%；富智康（2038）收報1.08元，無升跌；小米（1810）收報26.6元，跌0.93%。
多間公司公布業績，績前表如下，中國移動（0941）收報51.05元，升1.19%；銀河娛樂（0027）收報49.9元，升2.25%；李寧（2331）收報84.25元，跌2.6%；港鐵（0066）收報44.9元，升0.22%；太古（0019）收報49.5元，升1.23%；太古地產（1972）收報21.8元，跌1.58%；萬洲（0288）收報6.4元，跌0.47%；百度（9888）收報159.5元，跌1.79%。
MSCI成分股調整，中軟（0354）、海豐（1308）、華寶（0336）納入，剔出東亞（0023）、久泰邦達（2798）。中軟收報15.54元，跌2.26%；海豐收報29.6元，升1.89%；華寶收報17.94元，跌5.78%；東亞收報13.2元，跌1.05%；久泰邦達收報2.08元，升5.58%。
時代鄰里（9928）中期多賺82%，不派息。收報5.18元，跌3.72%。
富智康（2038）虧損收窄至2818.4萬元，不派息。收報1.08元，無升跌。
創科實業（0669）中期多賺58%，派息增六成至10.94美仙。創上市新高，見161.9元，收報160.5元，升10.69%。
永嘉集團（3322）發盈喜，料中期虧轉盈賺1500萬。收報0.32元，升6.67%。
中渝置地（1224）料中期虧轉盈，賺2.3億元。收報1.9元，無升跌。
大生地產（0089）發盈喜，料中期轉賺1.6億。收報4.23元，無升跌。
上海復旦張江（1349）中期多賺1.25倍，不派中期息。收報4.6元，跌2.13%。
修身堂（8200）首財季收入升21%至3.49億。收報1.88元，跌1.05%。
上置集團（1207）發盈警，料中期虧損擴大至最多1.9億人幣。收報0.038元，跌5%。
保誠（2378）上半年轉蝕46億美元，持續經營業務利潤升64%。收報158.4元，升0.83%。
破頂股表現
破頂股包括，德信服務（2215）創上市新高，見3.55元，收報3.35元，跌3.46%；三巽控股（6611）創上市新高，見5.15元，收報5.01元，升3.3%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.72元，收報4.67元，升2.64%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見3.99元，收報3.94元，升2.87%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.7元，收報0.62元，跌4.62%；葉氏化工（0408）創52周高，見5.57元，收報5.55元，升2.59%；南方錳業（1091）創52周高，見1.72元，收報1.68元，升15.07%；中國能源建設（3996）創52周高，見1.38元，收報1.24元，跌3.88%。
破底股方面
破底股包括，雅各臣（2633）創上市新低，見0.6元，收報0.61元，跌3.17%；龍皇（8493）創上市新低，見0.15元，收報0.15元，跌6.25%；大家樂（0341）見52周低14.96元，收報15元，跌0.53%；太陽城集團（1383）見52周低0.365元，收報0.37元，無升跌。
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