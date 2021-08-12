路透社引述知情人士消息指，小馬智行已經擱置通過特殊目的收購公司 (SPAC) 以120億美元估值赴美上市的計劃，因未能獲得保證不會成為內地政府整治科技公司的目標，不過，公司仍希望出現奇蹟，獲得內地當局放行赴美上市。

消息人士指，小馬智行一直與VectoIQ Acquisition II (美：VTIQ) 談判合併上市，原定於10月之前上市，通過投資者向融資籌集約12億美元。小馬智行由豐田汽車支持初創，小馬智行現正尋求新一輪120億美元的私募融資。

公司擔心，即使小馬智行通過與一家特殊目的收購公司合併方式繼續上市，中國監管機構都可能對其採取行動。同時，小馬智行亦可能遭美國審查，美國證交會上月表示，除非公司充分解釋其法律結構，並披露內地政府干預其業務的風險，否則將不會允許內地公司在美國融資。

小馬智行發言人回應，公司目前沒有上市計劃或時間表，並拒絕發表評論。公司首席執行官彭軍曾於6月稱，公司正在考慮在美國上市，不過未有提及有關時間表。

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