受內地監管陰霾影響 小馬智行擱置美國上市計劃
文章日期：2021年8月12日 11:32
早前內地加強中資企業赴美上市的監管，繼滴滴 (美：DIDI) 在美上市後遭內地下令整改後，內地自動駕駛初創公司小馬智行 (Pony.ai) 亦擱置在紐約上市的計劃，據外電報道，是由於未能得到內地政府保證不會成為打擊的目標。
路透社引述知情人士消息指，小馬智行已經擱置通過特殊目的收購公司 (SPAC) 以120億美元估值赴美上市的計劃，因未能獲得保證不會成為內地政府整治科技公司的目標，不過，公司仍希望出現奇蹟，獲得內地當局放行赴美上市。
消息人士指，小馬智行一直與VectoIQ Acquisition II (美：VTIQ) 談判合併上市，原定於10月之前上市，通過投資者向融資籌集約12億美元。小馬智行由豐田汽車支持初創，小馬智行現正尋求新一輪120億美元的私募融資。
公司擔心，即使小馬智行通過與一家特殊目的收購公司合併方式繼續上市，中國監管機構都可能對其採取行動。同時，小馬智行亦可能遭美國審查，美國證交會上月表示，除非公司充分解釋其法律結構，並披露內地政府干預其業務的風險，否則將不會允許內地公司在美國融資。
小馬智行發言人回應，公司目前沒有上市計劃或時間表，並拒絕發表評論。公司首席執行官彭軍曾於6月稱，公司正在考慮在美國上市，不過未有提及有關時間表。
其他報道
港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌4日 穿0.06% 見逾11年半低
港隊運動員部分廣告遭煞停反價 半年內商業合作須向港奧委會申請
恒指低開36點 20天線爭持 科指跌0.24% 理想汽車平開
MSCI成分股調整 中軟、海豐、華寶納入 剔出東亞、久泰邦達
通脹升幅放緩舒緩減碼擔憂 道指、標指再創新高 道指升220點