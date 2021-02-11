銀娛次季EBITDA按季升32%至11億元 不派息
文章日期：2021年8月12日 12:06
銀河娛樂（0027）公布，截至今年6月底止第二季，錄得淨收益56億元，按年升3.6倍，按季亦升9.8%；經調整EBITDA為11億元，對比去年同期為虧損14億元，按季則升 32%。公司表示，由於持續受到新冠肺炎疫情影響，董事會決定不派發股息。
銀娛上半年淨收益為106.6億元，按年升71%，期中博彩經營業務收益淨額78.4億元，升81%；經調整EBITDA錄20億元，對比去年同期為蝕11億元。上半年股東應佔溢利9.47億元，去年同期為虧損28.56億元。
澳門銀河上半年經調整EBITDA為17億元，對比去年同期蝕8.48億元；澳門星際酒店經調整EBITDA錄3.05億元，去年同期則為虧損2.02億元。澳門百老匯經調整EBITDA虧損則由去年同期的9700萬元收窄至4300萬元。
於上半年，按管理層基準計算的博彩收益總額為97億元，按年升62%。其中，中場博彩收益總額59億元，按年上升100%，貴賓廳博彩收益總額35億元，上升26%，角子機博彩收益總額3.33億元，按年增27%。
截至6月底，銀娛現金及流動投資為430億元，淨現金316億元；負債總額114億元。
銀娛中午收報49.9元，升2.3%，半日成交2.43億元。
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