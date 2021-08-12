理想汽車：不排除在A股上市
文章日期：2021年8月12日 11:41
理想汽車（2015）今早上市，綜合本地媒體報道，總裁沈亞楠接稱，不排除在A股上市。
沈亞楠指，由於智能電動車競爭時間較長，資金需求大，有需要開拓更多資金渠道，故決定來港上市集資。理想汽車在美股上市後，一早部署赴港上市，而未來亦不排除在A股上市。他補充，公司在港美兩地同時上市，相信可平衡中美政經上的不確定性。
沈亞楠認為，現階段新能源汽車已進入大眾市場，估計未來行業將出現「淘汰賽」，集團未來將全力投入研發，目標2025年搶佔國內新能源汽車兩成市場份額
他又指，即使車用晶片供應持續短缺，但目前理想汽車廠房仍正常生產，預計第四季短缺情況會有所緩解，但問題要到明年上半年才會完全解決。
理想汽車曾跌最多2.12%，低見115.5元；現報117.6元，跌0.33%。
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