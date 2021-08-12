【明報專訊】國泰航空（0293）上半年客運收益錄7.45億元，按年跌92.8%。上半年運載乘客亦僅有15.7萬人次，平均每日載客868人次，按年跌96.4%，運載率為18.9%。不過，其中期業績顯示，反映每名乘客飛每公里票價的客運收益率，上半年整體大升70.3%，相比去年同期整體客運收益率明顯大升，反映票價較去年同期大幅飈升。

意味票價較2019上半年飈七成

國泰客運在今年上半年度的收益及日均載客俱跌，機票價卻大升。其中期業績報告顯示，反映每名乘客飛每公里票價的客運收益率，上半年整體大升70.3%，其中覆蓋澳洲及新西蘭的西南太平洋航線收益率飈升1.7倍，而包括中國內地、台灣、日韓等的北亞航線亦升一倍。