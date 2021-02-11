港元1個月期HIBOR跌0.52點子至0.06589%，是2010年1月20日後最低，當日報0.06%。

港元現報7.7803元貶值16點子，曾貶值最多17點子，報7.7804元，亦曾升值最多5點子，報7.7782元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.25點子至0.03848%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.04304%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.04964%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.39點子至0.14286%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.25321%；12個月期HIBOR跌0.23點子至0.35143%。

美元指數現報92.887貶值0.035點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報0.0965%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0306%，連續4日收窄，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為-0.0407%。

對上一次連續4日收窄，是2021年7月22日，當日利差報-0.0159%。

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