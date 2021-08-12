工信部解讀指，制定《意見》是推動產業發展的需要、堅守安全底線的要求，以加強智能網聯汽車生產企業及產品准入管理，明確汽車數據安全、網絡安全、在線升級等管理要求。

《意見》明確企業應當建立健全汽車數據安全管理制度，加強個人信息與重要數據保護；建設數據安全保護技術措施，確保數據持續處於有效保護和合法利用的狀態，依法依規落實數據安全風險評估、數據安全事件報告等要求。

在中國境內運營中收集和產生的個人信息和重要數據應當按照有關法律法規規定在境內存儲，需要向境外提供數據的，應當通過數據出境安全評估。

在推動《意見》落實方面，包括組織企業自查，亦將進一步細化准入要求，加快關鍵標準制定，逐步探索准入管理。亦會建立機制。與各部門、各地方做好銜接，推動形成橫向協同、縱向聯動的工作機制，著力推動工作落實。

小鵬汽車（9868）報163.6元，跌2.33%；理想汽車（2015）報117元，跌0.85%。

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