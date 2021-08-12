有業內人士透露，此前某位前港隊運動員在東奧以前，發放一個Instagram限時動態廣告須收費5000餘元；以一般KOL的報價機制計算，其追隨者（follower）數量不夠多，金額而言收費相對較貴。

張家朗IG粉絲由1萬飈至逾40萬

不過客戶認為運動員的形象專業、正面，故願意就此加大投入。就現時情况，消息認為未來提價一成至三成，相信廣告客戶也會接受。為香港奪得歷來「第二金」的「劍神」張家朗，其Instagram追隨者由去年底約1萬飈升至目前逾40萬，以往他出席活動的報價約為數千元，上述業內人士估計帶動身價最少大增10倍，為避免「天價」合作，故暫時未有付費合作的打算。

另有不願具名的東奧香港代表向本報透露，賽後陸續收到大量合作邀請，惟早前已跟港協暨奧委會簽訂為期半年的協議，至明年2月前，運動員的一切合作須向該會提出或申請，故目前仍在查詢階段。

半年內商業合作須向港奧委會申請

即使有興趣合作，運動員亦無暇整理和篩選項目，直言首要任務是集中訓練和比賽，強調會考慮商業合作，但非最優先的事情。

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