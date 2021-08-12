【明報專訊】本屆在東京舉行的奧運會，因港隊創出佳績而掀起全城關注，曾被視為「沒有經濟貢獻」的體育事業，現在不單為商場帶來人流，也成為廣告界的寵兒。有廣告公司向本報稱，部分客戶願意廣告開支加碼約15%延長廣告期，亦有電視台回覆指，收到不少新客戶查詢及落廣告。運動健兒形象健康，連金融機構也考慮找他們合作，但坦言要找到合適的方案有難度。

明報記者 蔡穎霖

廣告公司The Bread Digital聯合創辦人顏鴻斌接受本報專訪時稱，部分在東奧期間的現有廣告客戶，願意開支加碼10%至15%延長廣告期兩至四星期，不過金額上未算大增。顏鴻斌指出，因應香港運動員的出色表現，市場上有意合作的客戶隨之增加，行業包括快速消費品、金融、保險業的大品牌。他稱，獲獎的運動員固然受歡迎，也有客戶因應不同原因，選擇不同合作伙伴。合作的主因是運動員的形象正面，以及帶出來的信息跟廣告商想表達的脗合，廣告開支反而並非最大考慮點。