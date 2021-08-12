信通院：7月內地手機出貨量按年升28.6%
文章日期：2021年8月12日 09:45
中國信通院公佈，7月內地手機出貨量為2870萬部，按年增28.6%，按月升11.7%。 7月份國內5G手機加速滲透，為市場增長主要驅動力，出貨量為2283.4萬部，佔比提升至79.6%。
1至7月內地手機總體出貨量累計2.03億部，按年增15.6%，5G機出貨1.51億部，按年升94.3%。
手機及手機設備股個別發展，雷蛇（1337）現報1.93元，升1.05%；鴻騰（6088）現報1.71元，跌1.16%；丘鈦（1478）現報13.5元，跌1.6%；舜宇（2382）現報221.2元，跌0.81%；高偉電子（1415）現報5.23元，升1.36%；通達（0698）現報0.29元，跌2.47%；瑞聲（2018）現報46.85元，跌0.64%；比亞迪電子（0285）現報40.8元，無升跌；信利國際（0732）現報3.04元，升13.86%；富智康（2038）現報1.08元，無升跌；小米（1810）現報26.7元，跌0.56%。
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