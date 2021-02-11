恒指今早低開36點或0.14%，報26623點，高於20天線(26573.37點)，成交金額27億元；國指今早低開23點或0.25%，報9524點。恒生科技指數開市報6804點，跌0.24%。科指則高於10天線(6766.6點)，逼近20天線(6928.93點)。