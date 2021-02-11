恒指低開36點 20天線爭持 科指跌0.24% 理想汽車平開
文章日期：2021年8月12日 09:28
恒指今早低開36點或0.14%，報26623點，高於20天線(26573.37點)，成交金額27億元；國指今早低開23點或0.25%，報9524點。恒生科技指數開市報6804點，跌0.24%。科指則高於10天線(6766.6點)，逼近20天線(6928.93點)。
藍籌19隻升，24隻下跌，15隻無升跌。創科實業（0669）升3.72%，報150.4元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升1.94%，報125.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；信義光能（0968）跌1.86%，報15.86元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.77%，報233元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。
恒生科技指數成份股8隻升，15隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報8.42元，升4.99%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報41元，跌3.98%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國移動（0941）開市報50.55元，升0.2%；銀河娛樂（0027）開市報49元，升0.41%；李寧（2331）開市報86.9元，升0.46%；港鐵（0066）開市報44.75元，跌0.11%；太古（0019）無成交，報48.9元；太古地產（1972）開市報22.25元，升0.45%；萬洲（0288）開市報6.4元，跌0.47%；百度（9888）開市報161元，跌0.86%。
理想汽車（2015）上市，定價118元。開市報118元，無升跌。
MSCI成分股調整，中軟（0354）、海豐（1308）、華寶（0336）納入，剔出東亞（0023）、久泰邦達（2798）。中軟開市報16.06元，升1.01%；海豐國際開市報30元，升3.27%；華寶開市報19.1元，升0.32%；東亞開市報13.18元，跌1.2%；久泰邦達開市報1.94元，跌1.52%。
時代鄰里（9928）中期多賺82%，不派息。開市報5.38元，無升跌。
富智康（2038）虧損收窄至2818.4萬元，不派息。開市報1.07元，跌0.93%。
創科實業（0669）中期多賺58%，派息增六成至10.94美仙。開市報150.4元，升3.72%。
永嘉集團（3322）發盈喜，料中期虧轉盈賺1500萬。開市報0.315元，升5%。
中渝置地（1224）料中期虧轉盈，賺2.3億元。無成交，報1.9元。
恒大（3333）據報計劃出售恒大汽車（0708）部分資產，而非整體出售。恒大開市報6.39元，升0.95%，恒大汽車開市報13.92元，升0.72%；恒大物業（6666）開市報7.32元，升0.27%；恒騰（0136）開市報4.85元，升2.11%。
大生地產（0089）發盈喜，料中期轉賺1.6億。無成交，報4.23元。
上海復旦張江（1349）中期多賺1.25倍，不派中期息。開市報4.76元，升1.28%。
修身堂（8200）首財季收入升21%至3.49億。無成交，報1.9元。
上置集團（1207）發盈警，料中期虧損擴大至最多1.9億人幣。開市報0.038元，跌5%。
保誠（2378）上半年轉蝕46億美元，持續經營業務利潤升64%。開市報158.1元，升0.64%。
破頂股表現
破頂股包括，興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.7元，開市報0.7元，升7.69%；葉氏化工（0408）創52周高，見5.46元，開市報5.46元，升0.92%。
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