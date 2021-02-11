港股夜期低水104點 中移、銀娛、李寧等業績 理想汽車上市
文章日期：2021年8月12日 08:50
美股向上，港股ADR跌1.03點，報26659點，即月恒指夜期升11點，低水104點，報26556點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.16%，折合報484.76元；阿里巴巴（9988）跌0.91%，折合報189.47元；美團（3690）跌0.21%，折合報236.7元；匯控（0005）升1.11%，折合報44.54元；建行（0939）跌0.55%，折合報5.59元。
道期現升0.039%；標期現跌0.005%；納期現跌0.12%。日股現升0.59%，韓股現升0.02%，澳股現升0.15%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，中國移動（0941）、銀河娛樂（0027）、李寧（2331）、港鐵（0066）、太古（0019）、太古地產（1972）、萬洲（0288）、百度（9888）等。
理想汽車（2015）上市，定價118元。
MSCI成分股調整，中軟（0354）、海豐（1308）、華寶（0336）納入，剔出東亞（0023）、久泰邦達（2798）。
時代鄰里（9928）中期多賺82%，不派息。
富智康（2038）虧損收窄至2818.4萬元，不派息。
創科實業（0669）中期多賺58%，派息增六成至10.94美仙。
永嘉集團（3322）發盈喜，料中期虧轉盈賺1500萬。
中渝置地（1224）料中期虧轉盈，賺2.3億元。
恒大（3333）據報計劃出售恒大汽車（0708）部分資產，而非整體出售。
大生地產（0089）發盈喜，料中期轉賺1.6億。
上海復旦張江（1349）中期多賺1.25倍，，不派中期息。
修身堂（8200）首財季收入升21%至3.49億。
上置集團（1207）發盈警，料中期虧損擴大至最多1.9億人幣。
保誠（2378）上半年轉蝕46億美元，持續經營業務利潤升64%。
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