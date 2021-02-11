通脹升幅放緩舒緩減碼擔憂 道指、標指再創新高 道指升220點
文章日期：2021年8月12日 08:14
美國7月消費物價上漲速度放緩，亞特蘭大聯儲行長稱，通脹飆高勢頭不會持久，長期內將回歸2%目標。消息舒緩投資者對經濟刺激措施可能很快減碼的擔憂。道指、標指齊創即市及收市價計新高，連升兩日，相反，納指則連跌第二日。道指創新高見35501.16點，連升2日累升383.12點，標指高見4449.44點，連升2日，累計升15.35點。
數據顯示7月份CPI按月上漲0.5%，低於6月份0.9%的升幅；按年上升5.4%，預期為5.3%。
道瓊斯工業平均指數收漲220點，升幅0.63%，報35484點。標普500指數收漲10點，升幅0.25%，報4447點。納斯達克綜合指數收跌22點，或0.16%，報14765點。
Caterpillar 升3.55%，報221.66美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻49點，而Visa跌1.26%，報235.06元，拖低道指19點。
科技股方面，蘋果收市報145.86元，升0.17%，谷歌母公司Alphabet收市報2725.58元，跌0.38%，亞馬遜收市報3292.11元，跌0.86%，Facebook收市報359.96元，跌0.32%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.43%，報474點。德國DAX指數收漲0.36%，報15826點；法國CAC 40指數漲0.56%，報6857點；英國富時100指數收漲0.83%，報7220點。