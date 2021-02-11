美國7月消費物價上漲速度放緩，亞特蘭大聯儲行長稱，通脹飆高勢頭不會持久，長期內將回歸2%目標。消息舒緩投資者對經濟刺激措施可能很快減碼的擔憂。道指、標指齊創即市及收市價計新高，連升兩日，相反，納指則連跌第二日。道指創新高見35501.16點，連升2日累升383.12點，標指高見4449.44點，連升2日，累計升15.35點。