保誠：業務從富裕階層轉至年輕大眾階層
文章日期：2021年8月11日 18:54
保誠（2378）香港業務上半年受中港仍然封關，內地訪客業務受阻影響，新業務價值按年跌13%，但單計本地客戶部分，新業務價值按年上升16%。保誠亞洲執行總裁黎康忠表示，該行銷售從富有客戶，轉而集中向年青的大眾富裕階層銷售(mass affluent)，提供長年期的退休、教育產品，以及自願醫保、延期年金產品。
與中信在內地合營的壽險公司，上半年新業務價值上升65%。內地疫情在7月中開始升溫，黎康忠指出內地保險在首季佔全年銷售的比例較大，雖然難以預計下半年疫情發展，不過該行在20個省，99個城市有營運，範圍分散。他們有一半銷售來自銀行渠道，銀行仍會繼續營運，如去年出現疫情，銀保渠道銷售額也有上升。至於代理渠道，他指今年年初「開門紅」銷售為歷來最佳，銷售較簡單產品，代理目前以遠端向購買「開門紅」的舊客銷售可較為容易，有信心該行在內地市佔可以上升。
保誠預計在9月完成分拆美國業務上市後，將只剩下亞非業務。至於會否由英國遷移辦公室至亞洲，集團行政總裁Mike Wells表示，將繼續英國和香港雙總部的模式，他指英國有保誠的投資者，集團不會尋求將所有業務辦公室集中一處，例如他們在深圳和印度有科技研發中心。
其他報道