聯想﹕5G網絡雲技術融入生設備中 未來三年研發開支大增
文章日期：2021年8月11日 18:13
聯想（0992）執行副總裁、企業總裁兼首席運營官Gianfranco Lanci表示，集團將加大對邊緣計算、混合云解決方案、5G雲網融合等領域的投資，將5G網絡雲解決方案融入生產設備中，以應對未來市場的需求。Gianfranco Lanci又透露，集團正在投資解決方案平台，和自家的內部雲計算團隊，以進一步提升生產效率。主席兼首席執行官楊元慶透露，集團將會加大研發雲計雲、雲網絡，亦會投資更多非PC業務和內部數碼化轉型等，預計未來三年研發開支會大幅上升，並帶動更高的毛利率和盈利水平。
對Chromebook 銷量放緩的情況，楊元慶表示，集團亦觀察到需求存在潛在放緩，特別於北美市場，但仍看好當地教育市場和現時混合教育的需求。楊元慶表示，全球疫情放緩，目前在家工作和在家學習的滲透率大幅下跌。他認為，這只是一個短暫現象，受季節性引起和當區政府延期發放補助金，資助等因素，長期而言仍看好Chromebook 的增長。
Gianfranco Lanci又表示，市場晶片短缺問題已持續了三季至四季時間，市場沒有轉差亦沒有明顯改善。Gianfranco Lanci預計，晶片短缺持續至明年中旬，集團已透過提升庫存水平應對部分零件短缺問題，又強調公司相對競爭對手而言，能更好應對短缺問題，在處理問題上更具彈性。
其他報道