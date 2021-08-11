對Chromebook 銷量放緩的情況，楊元慶表示，集團亦觀察到需求存在潛在放緩，特別於北美市場，但仍看好當地教育市場和現時混合教育的需求。楊元慶表示，全球疫情放緩，目前在家工作和在家學習的滲透率大幅下跌。他認為，這只是一個短暫現象，受季節性引起和當區政府延期發放補助金，資助等因素，長期而言仍看好Chromebook 的增長。

Gianfranco Lanci又表示，市場晶片短缺問題已持續了三季至四季時間，市場沒有轉差亦沒有明顯改善。Gianfranco Lanci預計，晶片短缺持續至明年中旬，集團已透過提升庫存水平應對部分零件短缺問題，又強調公司相對競爭對手而言，能更好應對短缺問題，在處理問題上更具彈性。

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