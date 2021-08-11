香港運動員真係好勁。商場直播加消費券加零確診，無疑是跟著全港造勢運動走，傳媒無辦法下配合於是放大了全城齊心撐奧運（同抗疫），終於收到「溝針」的官方初步預期效果。

特首選擇到大台（以為會負負得正？）同李慧詩re-connect，還特地穿上幫其自備的正確制服，支持香港本地運動員，卻一時間連接不上，或許是反映運動界真正選委的民意 - 要好好愛惜自己，潛台詞是運動員也要有訓練的自由自由自由。何不走到就近商場聽港隊取獎牌時播國歌順道聽取民意？

有本地（特別是接近體育界）評論認為今後發展較為樂觀，指政府帶頭加快上馬，商業機構又一如以往地支持。但筆者看法始終較有保留，商界是會以CSR名義支援運動員，但生意人就是生意人，而後生仔始終都是後生仔，當年可口可樂都有青少年足球計劃，而今C朗都叫人戒飲啦（改送李慧詩？）。雖則大環境表面上仍可藉此做贊助，但這個氣候、時勢也能識趣地可加可減，而非一定有增無減。

本欄當然亦希望， 往後奧運香港隊有獎碑是新常態。但支持運動員不是早十幾廿年前本地研發（未有初創、天使輪、眾籌之類）的政府不支持就是最大支持，的確需要官方提供資源。唯恐「運動之都」訓練場館變成北京鳥巢大白象，體育硬件分分鐘變成運動圖騰。伍家朗事件有奧運光環都未至於運動員完全先行，今後還要靠體（育建）制量化寬鬆撥款？體院也可以解散正統化為體辦、體聯之類。

依筆者看法，本港運動員的處境依然是較為被動，有錢有選擇，同做藝員一樣，計下機會成本，其實可以好極端 - 有錢就劍擊、騎馬、高球；無就其他香港傳統基層強項主打，這樣講當然好膚淺兼傷感情，但貧窮限制想像力及先天接觸、後天選定的體育項目，無本錢搞K-11就去做7-11囉。

雖然運動員轉全職的條件都較以往優厚，但外面的競爭水平也愈來愈高， 而且很快（ 單車場地爭先賽，不過兩年金銀銅便已互換名次)。教練團隊肯定要再國際化，運動員大可亦理應「在商言商」，何妨用成績來堆砌，睇KPI跑數，操練熱身當出roadshow、做demo，當成是growth team便對了。

不知是幸或不幸，伍家朗事件發生太早，但未至於破壞香港隊整體發揮，香港人總算扳回去了; 香港運動員不論贏輸也給出各方想要的答案。雖然有云政府眼見形勢大好（所以連公關公司都炒埋？），「支持體育發展」，要求「代表香港人」發言，運動員都要請定公關。

如是者其實都幾可悲，運動員sell實力真性情，IG開live、商業活動發言都被迫表態而又明知會被解讀。一於私利行先、以運動員為本位，「我最要多謝的是我自己」，真的，或搵體壇花姐、學Mirror同Error咁走位都ok，好過成為像奧運選手村的condom。

至於今屆奧運繼歐洲國家盃後再次半爆跑出的意大利，表現可圈可點，體育GDP急彈但經濟內循環脫軌，上季意甲冠軍國際米蘭近乎「散班」，忽然間財政轉差得可以，突顯疫情對球會財政的影響，來季很可能是本土青年班上位的一年，甚至很快淨輸出，似德國但財政紀律相去甚遠；而轉會市場計，都是英超最夠看頭。

倒敍再講下電視台表現，今次開電視回歸「亞視嚟嘅喂」大型體育節目慣性口碑，正正經經無洗底藝人出鏡（醜）其實已贏一半，儘管大台已收起荷蘭叻同153；viuTV聰明地無全靠造星而走輕巧清新格局，等轉頭英超、西甲開波恢復慣性收視。

最後的最後，冇寫一排Bitcoin，幾個月前先後兩篇提過，講30k有權試底，算值博，之後幾經槓桿友翻來覆去才有驚無險終上45k。來! 與香港運動員一起加油。

久利生

其他觀點