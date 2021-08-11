報道指，新冠疫情暴發後，全球醫療健康數據頻繁受到黑客攻擊，國內開始重視醫療健康數據的價值，希望通過立法、加強監管等多維度方式提升醫療健康數據的整體安全水平。

報道引述中國信通院雲計算與大數據研究所副所長魏凱指，醫療健康數據安全事件頻發，數據安全形勢非常嚴峻。又引述衛健委醫院管理研究所副所長王凱表示，醫療行業關系國計民生，醫療數據一旦遭到篡改、破壞和泄露，勢必對醫療機構的聲譽、醫患雙方的隱私及健康安全構成嚴重威脅，「甚至影響社會的和諧穩定」。

經營線上醫療平台的京東健康（6618）今日股價升4%，同業阿里健康（0241）及平安好醫生（1833）今日分別升1.11%及0.34%。不過，自上月初滴滴（美︰DIDI）掀起監管風暴以來，三股至今已分別累跌25%、26%及23%。

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