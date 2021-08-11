鄧健榮更呼籲市民接種疫苗。他說：「請盡快接種疫苗，令日常生活及經濟活動盡快恢復，屆時航空業有望復甦」。他不諱言，去年爆發新冠肺炎疫情時，面對嚴格的檢疫限制，致提供服務面對挑戰，但是隨著各地逐步放鬆防疫及通關措施，他相信業務及客運有望恢復。在處於虧損期間，集團未能夠向優先股持有人的香港特區政府方面支付股息，他期望，待通關方面放寬及各地旅遊恢復，生意重臨後，便有能力恢復派息。

國泰雖然處於「燒錢」狀態，但是鄧健榮指，集團已自去年到今年，盡可能減低「燒錢」程度，當中已經和服務商方面保持溝通，爭取更多折扣；採取措施減省費用；甚至在因應市場需求削減運力等。他有信心，待旅遊限制放寬後，運力會得以上升及回復，屆時集團的現金流有望轉好。

其他報道

萬洲績前委任史密斯菲爾德CEO為執董

上置集團發盈警 料中期虧損擴大至最多1.9億人幣

保誠上半年轉蝕46億美元 持續經營業務利潤升64%

人行：7月底M2增長8.3%

舊經濟股撐市 恒指升54點 升穿20天線 北水4日流入207億

希慎料下半年舖租回升 未來或減商戶租金寬免

滬指三連升 兩市成交額破1.2萬億人幣

比亞迪回應向特斯拉供應「刀片電池」：從來沒這樣說過

匯豐向高資產淨值客戶推出「匯豐投資組合顧問服務」

麥樸思：中國整頓令市場陷恐慌 資金流向美、印及其他新興市場

【有片：埋身擊】內地醫療股走勢向上 不妨趁低吸納

【有片：選股王】恒指先跌後回升 昆侖能源6.5元支持整固

中國中藥：國藥香港不推進私有化 下午復牌