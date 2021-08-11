國泰：力減燒錢 籲加快接種疫苗助航空業復甦
文章日期：2021年8月11日 17:06
國泰航空（0293）執行董事兼行政總裁鄧健榮在今午的線上業績記者會上表示，集團自去年起，已經採取措施，將每月的「燒錢」情況，降至10億元，甚至力圖降至更低水平。他相信待疫情及各地恢復通關往來，客運業務有望重臨，並且恢復向港府所持的優先股派發股息能力。
鄧健榮更呼籲市民接種疫苗。他說：「請盡快接種疫苗，令日常生活及經濟活動盡快恢復，屆時航空業有望復甦」。他不諱言，去年爆發新冠肺炎疫情時，面對嚴格的檢疫限制，致提供服務面對挑戰，但是隨著各地逐步放鬆防疫及通關措施，他相信業務及客運有望恢復。在處於虧損期間，集團未能夠向優先股持有人的香港特區政府方面支付股息，他期望，待通關方面放寬及各地旅遊恢復，生意重臨後，便有能力恢復派息。
國泰雖然處於「燒錢」狀態，但是鄧健榮指，集團已自去年到今年，盡可能減低「燒錢」程度，當中已經和服務商方面保持溝通，爭取更多折扣；採取措施減省費用；甚至在因應市場需求削減運力等。他有信心，待旅遊限制放寬後，運力會得以上升及回復，屆時集團的現金流有望轉好。
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