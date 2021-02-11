萬洲績前委任史密斯菲爾德CEO為執董
文章日期：2021年8月11日 16:54
近月連番人事地震的豬肉股萬洲（0288），終在中期業績前公布委任Charles Shane Smith為執董，即日生效。
現年48歲的Smith為史密斯菲爾德的董事，總裁兼行政總裁，Smith已與萬洲訂立服務協議，即日起為期三年。Smith將無權收取任何董事袍金，但有權收取酌情管理花紅由於Smith目前亦為史密斯菲爾德的董事、總裁兼行政總裁，其有權收取基本年薪150萬美元，以及與史密斯菲爾德營運業績掛鈎的績效花紅。
此前，集團先在2021年6月17日將「太子爺」、執董、副主席兼副總裁萬洪建免職，指其對公司的財物作出不當的攻擊行為，認為其無法履行其作為董事的才能、審慎及勤勉行事的職責。其後又有執董Dennis Pat Rick Organ辭任。
上月中，萬洪建更透過微信朋友圈及媒體自爆被免職源由。原來他早於2021年6月3日於父親、萬洲主席兼行政總裁萬隆的辦公室談到一名高管任職問題，並提出了自己個人的建議，但與萬隆意見相左，被萬隆訓斥，其後他情緒激動，以拳頭砸向靠墻的房門，用頭撞擊玻璃牆櫃，宣泄心中憤懣。
萬隆的保鏢等人將萬洪建摁倒在地，滿頭血跡，萬隆要求拍照取證。其後集團相隔十多日公布已向萬洪建發送書面免去其董事職務。
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