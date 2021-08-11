該來自已終止經營業務的虧損是由於於2021年上半年度將Jackson分類為持作分派後被撇減至其估計公允價值。

來自持續經營業務的以長期投資回報為基礎的經調整《國際財務報告準則》經營溢利（經調整經營溢利增長19%6至15.71億美元，而集團歐洲內含價值（不包括Jackson）增長22%7至432億美元。來自持續經營業務的平均《國際財務報告準則》股東權益的年化經營回報14及來自持續經營業務的平均歐洲內含價值股東權益的年化經營回報25分別為21%及8%。來自持續經營業務的《國際財務報告準則》稅後溢利為10.70億美元，而二零二零年上半年度則為6.53億美元。

期內新業務利潤增長25%至11.76億美元，而上述年度保費等值銷售額的增長是最大的驅動因素。新業務利潤的增長主要反映相關銷售額增長、有利的產品組合變動以及利率上升帶來的邊際效益。總體而言，亞洲九個市場實現雙位數增長，其中，中國合營企業、新加坡及馬來西亞為期內新業務利潤增長的主要貢獻者。

亞洲及非洲的壽險新業務銷售額（年度保費等值銷售額）增長17%6（按固定匯率基準計算），達20.83億美元，而相關的新業務利潤增長25%6。在香港境外，年度保費等值銷售額整體增長31%，新業務利潤增長48%。年度保費等值銷售額保持高質素，健康及保障業務佔年度保費等值銷售額的28%，九個市場的健康及保障業務銷售額錄得雙位數增長。

保誠收報157.1元，升1.35%。

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