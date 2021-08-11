至於流通中貨幣(M0)餘額達8.47萬億元，按年增長6.1%，當月凈投放現金371億元。月內的本外幣貸款餘額達192.68萬億元，按年增長11.8%。月底人民幣貸款餘額186.58萬億元，按年增長12.3%，增速與上月底持平，比上年同期低0.7個百分點。7月份人民幣貸款增加1.08萬億元，比上年同期多增905億元。分部門看，住戶貸款增加4059億元；企事業單位貸款增加4334億元；非銀行業金融機構貸款增加1774億元。7月底的外幣貸款餘額9444億美元，按年增長6.9%。當月外幣貸款減少29億美元，按年多減221億美元。

7月份人民幣存款減少1.13萬億元。7月底的本外幣存款餘額達231.92萬億元，按年增長8.8%。月底的人民幣存款餘額為225.49萬億元，按年增長8.6%，增速分別比上月底和上年同期低0.6個和1.7個百分點。7月份人民幣存款減少1.13萬億元，按年多減1.21萬億元。其中，住戶存款減少1.36萬億元，非金融企業存款減少1.31萬億元，財政性存款增加6008億元，非銀行業金融機構存款增加9576億元。7月底，外幣存款餘額9960億美元，按年增長25.5%。當月外幣存款減少230億美元，按年多減383億美元。

人行續指，7月份的銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率和質押式債券回購月加權平均利率均為2.08%。月內銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交126.53萬億元，日均成交5.75萬億元，日均成交按年增長4.5%。跨境貿易人民幣結算業務方面，月內發生6962億元，直接投資人民幣結算業務發生4979億元。

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