恒指收市升54點或0.2%，報26660點，成交金額1535億元，較上日減少4.53%；國指升48點或0.52%，報9548點。恒生科技指數收報6820點，跌0.14%。

藍籌37隻升，18隻下跌，3隻無升跌。中海外（0688）升8.89%，收報18.62元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升2.37%，收報5.62元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻30點；申洲國際（2313）跌3.98%，收報171.4元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌3.14%，收報123.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。

恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.02元，升7.51%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報623.5元，跌4.81%。

北水南下合計淨流入56.32億元，較上日增加2.69%，金額是8月6日61.86億元後最多，今日是連續第4日流入，累計流入207.52億元；對上一次連續4日淨流入是年5月14日。南水北上合計淨流出28.15億元人民幣，終止連續2日流入。

焦點股

恒大（3333）公布獲洽購部分資產，傳或將恒大物業（6666）股權售予萬科（2202）牽頭的財團。恒大收報6.33元，升7.84%；恒大物業收報7.3元，升8.96%；萬科收報23.75元，升5.32%。恒大汽車（0708）收報13.82元，升4.7%；恒騰（0136）收報4.75元，跌3.06%。

午後消息股表現

比亞迪（1211），回應向特斯拉供應「刀片電池」：從來沒這樣說過。比亞迪收報268.4元，跌0.59%。

中國中藥（0570）：國藥香港不推進私有化。收報4.23元，跌8.84%。

祥生控股（2599）：未與宋都就杭州地皮簽任何協議，保留追究權利。收報5.72元，升1%。

光大水務（1857）上半年純利升至5.48億，派中期息5.75仙。創52周高，見1.65元，收報1.61元，升11.81%。

聯想（0992）首財季純利達4.66億美元，按年勁升1.19倍創新高。收報8.02元，升7.51%。

港交所（0388）中期多賺26%，息4.69元，純利、收入、日均成交金額等齊創新高。收報517.5元，升0.39%。

國泰（0293）中期虧損收窄至75.65億，不派息，HK，Express虧損擴大至9.76億。收報6.42元，升3.55%。

希慎（0014）中期轉賺5.17億元，派中期息27港仙。收報28.9元，跌0.86%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，富智康（2038）收報1.08元，升0.93%；創科實業（0669）收報145元，跌0.21%；時代鄰里（9928）收報5.38元，升3.07%。

小米（1810）雷軍：目標3年內成全球手機銷量第一。收報26.85元，跌2.19%。

鴻騰（6088）按年少賺6成，不派息。收報1.73元，升3.59%。

越秀交通基建（1052）恢復中期派息，料下半年業績續向好，上半年轉賺4.68億人幣，派中期息0.2元。收報4.58元，升10.9%。

遠大醫藥（0512），中期賺12.03億元，不派中期息。收報6.9元，升3.45%。

長和（0001）斥資4000.25萬港元回購70萬股。收報57.55元，升0.35%。

中國電信（0728）下半年加強發展5G，推進產業數字化。收報3.07元，升6.23%。

受惠新渡輪業務，珠江船務（0560）料中期錄最多五成升幅。收報0.99元，升1.02%。

統一企業中國（0220）中期純利8.47億人幣，按年跌逾兩成。收報7.38元，跌7.75%。

龍湖集團（0960）首7個月合同銷售額跌22％。收報38.85元，升6.88%。

破頂股表現

破頂股包括，康橋悅（2205）創上市新高，見3.79元，收報3.68元，升1.1%；德信服務（2215）創上市新高，見3.48元，收報3.47元，升5.15%；三巽控股（6611）創上市新高，見5元，平上市低位4.75元，收報4.85元，升2.11%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.59元，收報4.55元，升6.06%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見16.1元，收報15.9元，升3.92%；環球新材（6616）創上市新高，見6.68元，收報6.47元，升9.66%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見3.91元，收報3.83元，升13.65%；廣發証券（1776）創52周高，見13.4元，收報13.02元，升0.31%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；先施公司（0244）創52周高，見0.79元，收報0.72元，升1.41%；大昌集團（0088）創52周高，見5.68元，收報5.6元，跌0.36%；華潤電力（0836）創52周高，見16.14元，收報15.74元，升3.42%；葉氏化工（0408）創52周高，見5.42元，收報5.41元，升0.74%；中國能源建設（3996）創52周高，見1.29元，收報1.29元，升25.24%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.14元，收報1.07元，升0.94%；東方證券（3958）創52周高，見8.14元，收報7.96元，跌0.13%。

破底股方面

破底股包括，雅各臣（2633）創上市新低，見0.61元，收報0.63元，升1.61%。

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