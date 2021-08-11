信和：區域性旗艦商場消費已回復至19年水平 料可持續
文章日期：2021年8月11日 14:43
受惠剛結束不久的東京奧運會，加上電子消費券推出，信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團旗下多個區域性旗艦商場人流較之前上升20%，在電子消費券的效應推動下，消費額亦增加30%。人流及消費情況大抵回復至2019年的情況。集團會繼續舉辦大抽獎等活動吸引更多本地客，她對消費增加的情況持續到今年底旺季感到樂觀。在市民未能外遊下，單是屯門市廣場已有3至4成樓面的租户走日本風，另擬將餐飲比例，由目前的20%，提高至25%。
蔡碧林稱，目前信和集團三大商場-屯門市廣場、荃新天地及奥海城，均以香港西邊的交通樞紐為重點市場，後兩者分別有花園式場地搞户外活動，甚至服務聚居的家庭客，三個商場的出租率逾九成。單是屯門市廣場，樓面已過100萬平方呎。商場樓面中有30%至40%走日本風，租客包括AEON百貨及Don Don Donki、家庭式遊樂場Namco及壽司店等，亦有20%為餐飲，及有44個品牌美妝租客等。當中Don Don Donki開業首日，商場人流增加1成。現時一般而言，屯門市廣場日均人流達30萬。集團的商場會員計劃，更有15萬登記，按年有雙位數字增長，會主打儲分換現金券消費，並見到屯馬線開通後，多了區外客會員登記。
由現時到今年尾消費旺季期間，蔡碧林表示，集團會推出大抽獎及搶紅包等活動，進一步推動消費，因此她對到今年尾消費持續暢旺感到樂觀。信和亦會繼續在屯門市廣場逐區翻新，料投入以千萬元計，當中擬增加餐飲比例至25%，另因應市場對護膚品需求增加，除引入更多相關品牌駐場，亦打算到年尾做品牌推廣活動。較早前在東奧期間找來Mirror等過來推廣宣傳，她亦見到帶動租户餐飲生意增加，但是將來會否和Mirror等再搞活動，則要伺機而行。
另為了推動環保及ESG概念，蔡碧林稱，集團已和屯門蜂蜜保育團體合作，在屯門區內的信和物業設立蜂箱，製造「屯門蜜」，甚至和合作伙伴種植香草供應餐飲業户，冀逐步建成生態圈，進一步推動減碳減塑。
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