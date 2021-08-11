匯豐指，去年向匯豐尚玉及卓越理財客戶推出「匯財智富服務」，推出至今淨銷售增長達300億元。在香港，匯豐的高資產淨值客戶數目比去年同期錄得強勁增長，其資產規模同比呈雙位數字增幅。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶財富管理主管安博哲（ SamiAbouzahr）表示，「很高興推出『匯豐投資組合顧問服務』，透過貝萊德的阿拉丁財富技術（Aladdin Wealth），首次向私人銀行以外的客戶提供規劃投資組合顧問服務。該服務通過分析所有資產類別、評估整體投資組合風險，以及模擬不同情境下的投資表現，為客戶帶來更全面的分析。『匯豐投資組合顧問服務』評估客戶整體投資組合，相對於只對個別交易作出分析，能找出更多適合客戶需求的新投資選項。此外，即時提示讓客戶緊貼市況，令他們使用財富管理服務時倍感安心」。

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