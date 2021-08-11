內房、物管股繼續有強勁反彈，融創（1918）潤地（1109）半日升7%、8%。恒大擬出售恒大汽車（0708）及恒大物業（6666），恒大物業半日大漲逾一半成。中資金融股亦做好，建行（0939）升2%。油煤、鋼鋁礦石等資源股、水泥工程機械等向好。科網股個別發展，騰訊（0700）受制20天線回軟，半日跌近1%。此外，醫藥、生物科技偏軟，光伏、半導體、5G亦有沽壓。不過，綠色能源以至電力表現強勁，中廣核新能源（1811）新天綠色（0956）創新高。昆侖能源（0135）整固後蠢蠢欲動可以留意。

昆能去年撇除出售北京管道及大連LNG股權業務，持續經營業務收入按年增長7%，純利大增近五成。集團加大天然氣終端市場的開發，去年天然氣銷量升35%，業務稅前溢利升28%，成為業績增長動力。此外，集團研究新能源及非氣業務發展，包括新能源發電、充電、供氣一體化的綠色能源綜合供應站，以及光伏、風電、氫能項目布局，未來拓展空間大。

股價方面，昆能6月升至7.4元後出現調整，並於6.5元找到支持整固，今早初步升穿下降軌約7元阻力，倘若可以守穩攀升，將有望挑戰新高。短線止蝕位可放在20天線約6.75元。

劉思明

投資版副主編