祥生控股：未與宋都就杭州地皮簽任何協議 保留追究權利
文章日期：2021年8月11日 12:33
祥生控股（2599）就A股上市的宋都基業投資昨日的公告，當中將宋都基業旗下杭州紹輝放棄已競得的杭政運河新城地皮使用權，並被沒收5000萬元人民幣預約申請保證金，歸咎於祥生控股一事作澄清。
祥生控股表示，在宋都競得運河新城地皮後，公司及附屬公司未與宋都及其附屬公司簽署任何協議或文件。運河新城地皮乃宋都以其全資子公司支付預約申請保證金並單獨競得，在競得後又決定放棄，導致被沒收5000萬元保證金。於宋都作出該公告後，祥生控股的名譽受影響，公司將就蒙受的任何損害，保留向宋都啟動法律程序的權利。
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