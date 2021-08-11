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祥生控股：未與宋都就杭州地皮簽任何協議 保留追究權利

文章日期：2021年8月11日 12:33

祥生控股（2599）就A股上市的宋都基業投資昨日的公告，當中將宋都基業旗下杭州紹輝放棄已競得的杭政運河新城地皮使用權，並被沒收5000萬元人民幣預約申請保證金，歸咎於祥生控股一事作澄清。