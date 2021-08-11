祥生控股表示，在宋都競得運河新城地皮後，公司及附屬公司未與宋都及其附屬公司簽署任何協議或文件。運河新城地皮乃宋都以其全資子公司支付預約申請保證金並單獨競得，在競得後又決定放棄，導致被沒收5000萬元保證金。於宋都作出該公告後，祥生控股的名譽受影響，公司將就蒙受的任何損害，保留向宋都啟動法律程序的權利。

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