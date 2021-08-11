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光大水務上半年純利升至5.48億 派中期息5.75仙

文章日期：2021年8月11日 12:29

中國光大水務（1857）公布截至今年6月底止業績，淨利潤達5.48億元，較去年同期4.04億元增36%。每股盈利為19.16仙，按年升36%；派中期息每股5.75仙。