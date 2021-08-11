光大水務上半年純利升至5.48億 派中期息5.75仙
文章日期：2021年8月11日 12:29
中國光大水務（1857）公布截至今年6月底止業績，淨利潤達5.48億元，較去年同期4.04億元增36%。每股盈利為19.16仙，按年升36%；派中期息每股5.75仙。
集團上半年收入為31.12億元，比去年中期21.2億元升47%；期內EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）則錄10.59億元，按年增三成。
按業務劃分，集團建造服務收入由去年同期8.18億元，升61%至今年上半年13.19億元。運營收入則按年升42%至11.5億元，主要由於集團今年初購入天津濱海新區環塘污水處理有限公司65%股權，並貢獻業務收入所致。
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