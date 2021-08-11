集團表示，今年中期純利轉賺主要原因為集團及其聯營公司的投資物業在期內之公平值變動所致。

集團旗下的寫字樓及商舖業務組合的出租率分別為93%及97%，而住宅業務的出租率則為73%。寫字樓業務組合的營業額按年減少5.10%至8.80億元，集團指，香港的寫字樓租賃市場繼續受到新冠疫情影響，但企業把握機會以較低成本搬遷或擴充業務，使寫字樓淨吸納量自2019年7月以來首次錄得正數，約為11萬平方呎。商舖業務組合的營業額按年下跌8.9%至8.20億港元，不過，按營業額收取的租金按年增逾1倍至5500萬元。而希慎住宅業務組合的營業額則按年減少13.0%至1.34億元。

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