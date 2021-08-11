期內收入錄169.29億美元（約1317億港元），按年升27%。經營溢利達7.43億美元（約57.8億港元），比去年同期4.36億美元急升七成；其中智能設備業務同比增長43%，創首季新高。

集團指，全球性的數字化和以服務為主導的轉型趨勢使集團的全系列產品受益，包括其新成立的方案服務業務集團的業務。隨着人們日常工作、學習和娛樂的動態變化，「新 IT」的出現有望推動雲需求和服務機會的長期增長。IT 消費的復蘇繼續加強商業需求，並支撐公司產品實現更高的平均售價。

集團預料，未來5年個人電腦的潛在市場規模將有一個結構性增長，並將對集團的服務業務、商用銷售、高端產品組合和產品創新產生正面影響。

聯想今早股價穩步上揚，中午收報7.98元，升6.97%。

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