期內，集團收入錄158.54億元，按年跌42.7%。客運收益錄7.45億元，按年跌92.8%，收入乘客千米數減少95.8%，可載客量則減少85%。上半年運載乘客15.7萬人次，平均每日載客868人次，按年跌96.4%，運載率為18.9%。

貨運方面，上半年可用貨物噸千米數減少31.9%，整體載貨噸數減少17.7%至54.9萬噸，收益為111.2萬元，按年跌0.6%，貨物收益率上升24.4%至3.37元，運載率升至81.4%的歷史高位。

上半年集團燃油成本下跌52.6%，但因平均飛機燃油價格上升8.6%而略為抵銷，期內燃油對沖收益錄6.25億元。

國泰指，上半年的財務業績遜於去年同期，主要原因是在疫情影響下，客運航班提供的可載貨量減少，導致公司處理的貨物噸數下跌。

另外，香港快運於上半年虧損擴大至9.76億元，去年同期蝕7.79億元。可載客量為2550萬可用座位千米，反映香港快運暫停航班運作，平均運載率為6.9%，較去年同期下跌64.7個百分點。

國泰收報6.29元，升1.45%。

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