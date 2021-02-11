集團行政總裁歐冠昇表示，「港交所今年錄得歷來最佳半年度表現。在新股市場暢旺、市場交投活躍及滬深港通的強勁增長帶動下，期內收入及溢利皆齊創出新高。雖然未來宏觀環境挑戰重重，但我們會沉著應對，繼續致力提升市場吸引力，回應客戶所需，推動業務穩步向前。香港交易所將會繼續砥礪前行，昂然迎接挑戰、擁抱機遇」。

上半年收入及其他收益創半年度新高紀錄，達109.09億元，按年升24%。

平均每日成交金額創新高，達1658億元，按年升66%，令交易及結算費增加，加上存管、託管及代理人服務費上升，帶動主要業務收入較2020年上半年上升27%。

滬深港通收入及其他收益創半年度新高紀錄，達13.20億元，按年升78%。其中，滬股通及深股通平均每日成交金額升54%至1144億元，港股通平均每日成交金額升132%至481億元，齊創半年度新高。

債券通半年度平均每日成交金額創人民幣266億元的新高。單月平均每日成交金額於6月創人民幣305億元新高。

投資收益淨額較2020年上半年下跌6,400萬元，主要由於低息環境下保證金投資收益減少，但集體投資計劃錄得的3.21億元收益（2020年上半年：虧損1.38億元）已抵銷部分跌幅。

首次公開招股(IPO)集資總額達2,117億元，按年升128%。

LME的收費交易金屬合約的平均每日成交量按年減少13%，反映全球金屬市場需求情況。LME將於2021年第三季推出新數碼登記平台LMEpassport，鼓勵可持續性標準方面的披露，由鋁合約率先使用。

主席史美倫表示，將進一步拓展產品種類、在連接中國內地與國際資本市場方面發揮更大的影響力。未來數月，董事會將與管理團隊一同制定並完善集團戰略，確保未來路上我們能掌握機遇、應對挑戰。

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