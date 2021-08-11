恒指半日升55點 北水3個月首次連續4日淨流入 恒大物業升16%
文章日期：2021年8月11日 12:07
恒指今早低開113點後向下，最多跌151點，其後拾級回升，高位升216點，高見26822點，升穿20天線(26642.03點)，半日收市仍能企於其上，半日高低波幅368點。北水連續4日淨流入，近3個月首次。
恒指半日升55點或0.21%，報26661點，成交金額859億元；國指升53點或0.56%，報9552點。恒生科技指數收報6833點，升0.04%。
藍籌30隻升，27隻下跌，1隻無升跌。中海外（0688）升8.65%，收報18.58元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升2%，收報5.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點；申洲國際（2313）跌2.86%，收報173.4元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.35%，收報190.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。
恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.97元，升6.84%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報624元，跌4.73%。
北水南下合計淨流入40.61億元，較上日減少25.96%，連續第4日流入，累計流入191.8億元；對上一次連續4日淨流入是2021年5月14日。南水北上合計淨流出11.72億元人民幣，終止連續2日流入
傳恒大（3333）或將恒大物業（6666）股權售予萬科（2202）牽頭的財團。恒大收報6.37元，升8.52%；恒大物業收報7.79元，升16.27%；萬科收報24元，升6.43%。其他恒大系股份方面，恒大汽車（0708）收報14.32元，升8.48%；恒騰（0136）收報4.78元，跌2.45%。
多間公司公布業績，績前表現如下，國泰（0293）收報6.29元，升1.45%；光大水務（1857）收報1.46元，升1.39%；富智康（2038）收報1.09元，升1.87%；港交所（0388）收報517.5元，升0.39%；希慎（0014）收報29.2元，升0.17%；聯想（0992）收報7.97元，升6.84%；創科實業（0669）收報144.8元，跌0.34%；時代鄰里（9928）收報5.4元，升3.45%。
小米（1810）雷軍：目標3年內成全球手機銷量第一。收報27.25元，跌0.73%。
鴻騰（6088）按年少賺6成，不派息。收報1.72元，升2.99%。
越秀交通基建（1052）恢復中期派息，料下半年業績續向好，上半年轉賺4.68億人幣，派中期息0.2元。收報4.53元，升9.69%。
遠大醫藥（0512），中期賺12.03億元，不派中期息。收報7.07元，升6%。
長和（0001）斥資4000.25萬港元回購70萬股。收報57.25元，跌0.17%。
中國電信（0728）下半年加強發展5G，推進產業數字化。收報3.02元，升4.5%。
受惠新渡輪業務，珠江船務（0560）料中期錄最多五成升幅。收報0.98元，無升跌。
統一企業中國（0220）中期純利8.47億人幣，按年跌逾兩成。收報7.81元，跌2.38%。
龍湖集團（0960）首7個月合同銷售額跌22％。收報38.65元，升6.33%。
破頂股表現
破頂股包括，康橋悅（2205）創上市新高，見3.79元，收報3.64元，無升跌；德信服務（2215）創上市新高，見3.48元，收報3.44元，升4.24%；三巽控股（6611）創上市新高，見4.81元，平上市低位4.75元，收報4.8元，升1.05%；新天綠色能源（0956）創上市新高，見4.59元，收報4.54元，升5.83%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見16元，收報15.92元，升4.05%；環球新材（6616）創上市新高，見6.65元，收報6.5元，升10.17%；中廣核新能源（1811）創上市新高，見3.84元，收報3.77元，升11.87%；廣發証券（1776）創52周高，見13.4元，收報13.12元，升1.08%；先施公司（0244）創52周高，見0.79元，收報0.76元，升7.04%；大昌集團（0088）創52周高，見5.68元，收報5.6元，跌0.36%；華潤電力（0836）創52周高，見16.14元，收報15.9元，升4.47%；葉氏化工（0408）創52周高，見5.42元，收報5.4元，升0.56%；海昌海洋公園（2255）創52周高，見1.14元，收報1.05元，跌0.94%；東方證券（3958）創52周高，見8.02元，收報7.99元，升0.25%。
破底股方面
破底股包括，雅各臣（2633）創上市新低，見0.61元，收報0.63元，升1.61%。